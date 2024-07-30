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Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor

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Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı FC Petrolul Ploie?ti, Rapid Bükreş ile oynadığı derbide sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Topal'ın ilk teknik direktörlük deneyimindeki ilk derbi zaferi ülkede geniş yankı uyandırdı. Karşılaşma boyunca takıma ve genç teknik adama destek olan taraftarlar, ezeli rakipleri karşısında alınan galibiyet sonrası sokaklara döküldü ve sabaha kadar kutlama yaptı.

Romanya Ligi'nin 3. haftasında FC Petrolul Ploie?ti ile Rapid Bükreş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul, tek golle kazandı. Topal'ın ilk derbi zaferi taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

EKSİKLERE RAĞMEN DERBİDEN ZAFERLE AYRILDI

Rapid Bükreş'i konuk eden Petrolul, Albin Berisha'nın 31. dakikada kaydettiği golle kazanan taraf oldu. Mehmet Topal'ın talebeleri maç boyunca üstün olan taraf olurken kaydedilen bir gol ise tartışmalı VAR kararı sonrası iptal edildi. Sahada Petrolul takımı tribünlerde ise taraftarları maçı bir an olsun bırakmayarak eksik kadroya rağmen zafere ulaşmayı başardı.

Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor

TARAFTARLAR MEHMET TOPAL'I BAĞRINA BASTI

Ligin ilk 2 haftasında çok sayıda oyuncusunu oynatamayan ve gençlerden kurduğu takımla sahaya çıkan Mehmet Topal, Rapid Bükreş karşısında da bazı oyuncularını sahaya süremedi. Özellikle 1 aydır antrenman ve taktik çalışmalar yaptırdığı isimlerden olan Baiano ile Nana'nın lisansları yetişmediği için oynayamadı. Takımın zor şartlara rağmen Mehmet Topal'ın etrafında birleşerek maça ve lige büyük bir konsantrasyonla çıktıkları görüldü. Petrolul taraftarları etkili Futbol oynatan ve derbiyi kazanan Mehmet Topal'ı bağrına basarken, golü atan Kosovalı Berisha da büyük destek gördü.

Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor

DERBİ ZAFERİ SONRASI SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Kulübün 100. yılı nedeniyle yönetimin de tam kadro tribünde yer aldığı maçta Petrolul taraftarları bir an olsun susmadı. Karşılaşma sonunda ise Mehmet Topal ve takımı ayakta alkışladılar. Derbiyi önemseyen taraftarlar takımın kamp yaptığı otelin önüne bir gün önce giderek de büyük destek verdiler. Meşaleler yakan taraftarlar Mehmet Topal'dan galibiyet sözü alarak ayrıldılar. Maçtan bir gün önce destek olan taraftarlar maç boyunca susmadılar, sonrasında ise kutlama yaptılar. Eğlenceler gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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