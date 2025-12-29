Taraftarlar olaya el attı! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Oğuz Aydın yanıtı
Trabzonspor'un Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer etmek için yürüttüğü görüşmeler, taraftar tepkisi sonrası sona erdi. Fenerbahçe taraftarının 'Trabzonspor'a göndermeyin' çağrısının ardından, Fenerbahçe yönetimi Trabzonspor'a olumsuz yanıt verdi ve görüşmeleri sonlandırdı. Taraftarın tepkisinin temel nedeni, Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe yerine Galatasaray'a gönderdiği iddiaları oldu.
- Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'a transferi için yapılan görüşmelere olumsuz yanıt verdi.
- Fenerbahçe taraftarları, Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'a gitme ihtimaline sosyal medyada 'göndermeyin' çağrısıyla tepki gösterdi.
- Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a göndermesi, taraftar tepkisinin nedeni olarak belirtildi.
Trabzonspor'un Oğuz Aydın için Fenerbahçe ile yürüttüğü transfer görüşmeleri olumlu ilerlerken, sürecin ortaya çıkması sarı-lacivertli taraftarı ayağa kaldırdı. Taraftarın " Trabzonspor'a göndermeyin" çağrısı sonrası Fenerbahçe yönetimi kararını verdi ve Trabzonspor'a olumsuz yanıt gönderdi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU BAŞLADI, SÜREÇ TIKANDI
Trabzonspor'un, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için devreye girdiği ve iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü ileri sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla yollarını ayırmaya açık bir noktadaydı ve ilk temaslar da olumlu geçmişti. Ancak görüşmelerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte transferin seyri kısa sürede değişti.
TARAFTAR TEPKİSİ SERT OLDU
Fenerbahçe taraftarının Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'a gitme ihtimaline tepkisi oldukça sert oldu. Tepkinin temel nedeni olarak ise Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe yerine Galatasaray'a gönderdiği iddiası gösterildi. Bu gelişmenin ardından taraftarlar sosyal medyada, "Oğuz Aydın'ı Trabzonspor'a göndermeyin" çağrısında bulundu.
FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN OLUMSUZ CEVAP
Taraftar baskısının ardından Fenerbahçe yönetiminin, Trabzonspor ile yapılan görüşmelere nokta koyduğu belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün Trabzonspor'a olumsuz dönüş yaptığı ve bu yanıt sonrası iki kulüp arasındaki transfer temaslarının sona erdiği aktarıldı.