Taraftarlar olaya el attı! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Oğuz Aydın yanıtı

Güncelleme:
Trabzonspor'un Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer etmek için yürüttüğü görüşmeler, taraftar tepkisi sonrası sona erdi. Fenerbahçe taraftarının 'Trabzonspor'a göndermeyin' çağrısının ardından, Fenerbahçe yönetimi Trabzonspor'a olumsuz yanıt verdi ve görüşmeleri sonlandırdı. Taraftarın tepkisinin temel nedeni, Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe yerine Galatasaray'a gönderdiği iddiaları oldu.

  • Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'a transferi için yapılan görüşmelere olumsuz yanıt verdi.
  • Fenerbahçe taraftarları, Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'a gitme ihtimaline sosyal medyada 'göndermeyin' çağrısıyla tepki gösterdi.
  • Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a göndermesi, taraftar tepkisinin nedeni olarak belirtildi.

Trabzonspor'un Oğuz Aydın için Fenerbahçe ile yürüttüğü transfer görüşmeleri olumlu ilerlerken, sürecin ortaya çıkması sarı-lacivertli taraftarı ayağa kaldırdı. Taraftarın " Trabzonspor'a göndermeyin" çağrısı sonrası Fenerbahçe yönetimi kararını verdi ve Trabzonspor'a olumsuz yanıt gönderdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU BAŞLADI, SÜREÇ TIKANDI

Trabzonspor'un, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için devreye girdiği ve iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü ileri sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla yollarını ayırmaya açık bir noktadaydı ve ilk temaslar da olumlu geçmişti. Ancak görüşmelerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte transferin seyri kısa sürede değişti.

TARAFTAR TEPKİSİ SERT OLDU

Fenerbahçe taraftarının Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'a gitme ihtimaline tepkisi oldukça sert oldu. Tepkinin temel nedeni olarak ise Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe yerine Galatasaray'a gönderdiği iddiası gösterildi. Bu gelişmenin ardından taraftarlar sosyal medyada, "Oğuz Aydın'ı Trabzonspor'a göndermeyin" çağrısında bulundu.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN OLUMSUZ CEVAP

Taraftar baskısının ardından Fenerbahçe yönetiminin, Trabzonspor ile yapılan görüşmelere nokta koyduğu belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün Trabzonspor'a olumsuz dönüş yaptığı ve bu yanıt sonrası iki kulüp arasındaki transfer temaslarının sona erdiği aktarıldı.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTunc Muallimoglu:

Taraftar tepkisi değil, taraftar ne karışır? Asıl mesele Fenerbahçe 'nin ikincilik mücadelesi verdiği rakibi Trabzonspor 'u güçlendirmek istememesi. Strateji!

Haber Yorumlarıözgün özen :

trabzona su yok kaleci olayı unutulmadı..

Haber YorumlarıSerdar Noyan:

aq sanki Ronaldinho turşusunu kurun

Haber YorumlarıTom Jerry:

Duyanda fenerbahce messiyi trabzona vermek istemedi diyecek

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

