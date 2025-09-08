Haberler

Taraftarlar merakla bekliyordu! Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var

Milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Güney Afrika maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, acil olarak İstanbul'a gelecek. Galatasaray, Ruanda maçında sakatlık yaşayan Osimhen için Nijerya'ya özel uçak gönderdi. Nijeryalı futbolcu, direkt olarak sağlık kontrolüne girecek.

ÖZEL UÇAK YOLLANDI

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Ruanda maçında sakatlık yaşayan Osimhen'i İstanbul'a getirmek için Nijerya'ya özel uçak yolladı. Osimhen'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Nijeryalı futbolcu, direkt olarak sağlık kontrolüne girecek.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi akşamı katıldığı canlı yayında Osimhen için, Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBurak:

100 milyon euroluk adam Congo Bongoyla maç yaparken sakatlandı şu afrika kItalarındaki takımlara topçu göndermemek lazım wwkkkkk

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
