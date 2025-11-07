Haberler

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Viktoria Plzen maçında neden yedek kulübesinde oturduğu büyük merak konusuydu. Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç sonrası yaptığı açıklamada Kerem'in yorgun olduğunu ve onu korumak istediklerini belirtti.

    TARAFTARLAR MERAK EDİYORDU

    Taraftarların aklına "Sakat mı?" sorusu gelirken Teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla Kerem'in neden oynamadığını açıkladı.

    "KEREM YORGUNDU, ONU KORUMAMIZ GEREKİYOR"

    Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun dinlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu. Bu benim izlenimim. Sezonun bu evresinde 20 maçtan fazla oynadı. Milli takımda ve burada her maçta oynuyor. Çok yorgundu. Oyuncuları korumamız, kaybetmememiz gerekiyor. Beşiktaş maçına bakınca yorgun olduğunu gördük, normalde yapmayacağı top kayıpları yaptı. Geniş bir kadromuz var, hep aynı oyuncularla oynayamayız. Elinizdeki diğer oyunculara da süre vermeniz lazım. Yoksa takımdaki atmosfer olumsuza gider" dedi.

    Alper Kızıltepe
    Haberler.com / Spor
