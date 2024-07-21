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Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt

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Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinin hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti. Sarı-kırmızılı taraftarların formalarını imzalayan Boey, kendisine yöneltilen "Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!" sözlerine "Hayır" yanıtını verdi. Bunun üzerine bazı Galatasaraylı taraftarlar, Fransız futbolcuya tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Alman ekibinin hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti.

"GALATASARAY'A GELMEYECEĞİM"

Taraftarların "Selamünaleyküm" diyerek verdikleri selamı "Aleykümselam" diyerek alan Boey, daha sonra taraftarların "Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!" sözlerine "Hayır" yanıtını verdi. Boey'in bu görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, bazı Galatasaray taraftarları Boey'in "Hayır" cevabına tepki gösterdi.

BAYERN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinde çıktığı 2 maçta skor katkısı yapamamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Bayern Münih Galatasaray Sacha Boey Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Murat Ülger:

Habere bak. Sanırsın adam Galatasaray’a küfür etti.

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veli İdi:

Lütfen haberi yapan kişi,haberin sonuna ismini yazsın da,yorum yaparken ismiyle hitap edelim. Kardeşim adam hayır diyor,olay bunun neresinde? Goy goy yapmayın haber yapın.

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Eren Derdimyoğ:

Ne diyecekti? Bekle birazdan geliyorum diyecek hali yok.

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