Taraftarlar kendinden geçti! Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor

Trabzonspor, 38 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavili taraftarlar Antalyaspor maçının son düdüğüyle birlikte sahaya akın etti.

TRİBÜNLER SAHAYA İNDİ

Trabzonspor taraftarının bir kısmı maçın son düdüğünü beklemeden sahaya girince, karşılaşma kısa süreli durdu. Taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam ederken hakem Atilla Karaoğlan'ın son düdüğünün ardından tüm tribün sahaya indi. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

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