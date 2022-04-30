Taraftarlar kendinden geçti! Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
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Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar maçın son düdüğüyle birlikte sahaya girdi. 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutlamak isteyen binlerce taraftarın akın akın yeşil zemine aktığı görüntü sosyal medyada yerli yabancı birçok hesap tarafından en çok paylaşılan görsellerden oldu.
Trabzonspor, 38 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Bordo-mavili taraftarlar Antalyaspor maçının son düdüğüyle birlikte sahaya akın etti.
TRİBÜNLER SAHAYA İNDİ
Trabzonspor taraftarının bir kısmı maçın son düdüğünü beklemeden sahaya girince, karşılaşma kısa süreli durdu. Taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam ederken hakem Atilla Karaoğlan'ın son düdüğünün ardından tüm tribün sahaya indi. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
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