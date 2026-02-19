Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup etmesi Avrupa'da geniş yankı buldu. Bu tarihi galibiyet sonrası sarı-kırmızılı ekip, transfer konusunda hareketli bir dönem bekliyor. Özellikle Roland Sallai, Gabriel Sara, Wilfried Singo, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa kulüplerinin radarına girdiği belirtiliyor.
AVRUPA'DA GÜNDEM OLDULAR
Juventus karşısında sergilenen performans, Galatasaraylı futbolcuları Avrupa kulüplerinin radarına soktu. Özellikle Roland Sallai, Gabriel Sara, Wilfried Singo, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yakından takip edildiği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yolculuğunu sürdürmesi ve oyuncuların performanslarını istikrarlı şekilde devam ettirmesi halinde sezon sonunda önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor.
YÖNETİM KARARLI
Galatasaray yönetimi ise takımın omurgasını oluşturan yıldız isimleri cazip bir teklif gelmediği sürece bırakmayı düşünmüyor. Yönetimin, hem sportif başarıyı korumak hem de ekonomik dengeyi gözetmek adına titiz bir transfer politikası izleyeceği ifade ediliyor.