Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç

Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup etmesi Avrupa'da geniş yankı buldu. Bu tarihi galibiyet sonrası sarı-kırmızılı ekip, transfer konusunda hareketli bir dönem bekliyor. Özellikle Roland Sallai, Gabriel Sara, Wilfried Singo, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa kulüplerinin radarına girdiği belirtiliyor.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti.
  • Roland Sallai, Gabriel Sara, Wilfried Singo, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.
  • Galatasaray yönetimi, takımın omurgasını oluşturan yıldız isimleri cazip bir teklif gelmediği sürece bırakmayı düşünmüyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etmesi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Tarihi galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekibi sezon sonunda özellikle transfer konusunda hareketli bir dönem bekliyor.

AVRUPA'DA GÜNDEM OLDULAR

Juventus karşısında sergilenen performans, Galatasaraylı futbolcuları Avrupa kulüplerinin radarına soktu. Özellikle Roland Sallai, Gabriel Sara, Wilfried Singo, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yakından takip edildiği belirtiliyor.

Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yolculuğunu sürdürmesi ve oyuncuların performanslarını istikrarlı şekilde devam ettirmesi halinde sezon sonunda önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor.

YÖNETİM KARARLI

Galatasaray yönetimi ise takımın omurgasını oluşturan yıldız isimleri cazip bir teklif gelmediği sürece bırakmayı düşünmüyor. Yönetimin, hem sportif başarıyı korumak hem de ekonomik dengeyi gözetmek adına titiz bir transfer politikası izleyeceği ifade ediliyor.

