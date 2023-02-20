Taraftarlar hüsrana uğradı! Ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde 13 futbolcu forma giyemeyecek
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Taksim'de gerçekleşen patlama sonucu ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesi Kahramanmaraşlı depremler sonrası bir kez daha ertelendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat'ta oynanacak mücadelede iki takımdan yeni transfer olan 13 futbolcu bu mücadelede forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş- Antalyaspor mücadelesi o dönem Taksim'de gerçekleşen patlama nedeniyle ertelenmişti. Yaklaşık 14 gün önce yeniden oynanması planlanan mücadele Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle 2. kez ertelendi. TFF'nin açıklamasına göre bu maç 26 Şubat Pazar günü oynanacak fakat iki takımın toplam 13 oyuncusu mücadelede forma giyemeyecek.
O DÖNEM FORMA GİYEN FUTBOLCULAR GÖREV ALABİLİR
TFF, Futbol Müsabaka Talimatının 18. maddesi gereğince erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor.
YENİ TRANSFERLER OYNAMAYACAK
Beşiktaş'ta yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahada olamayacak.
Antalyaspor'da ise; Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ve Yannick Nkurunziza maçta oynayamayacak.