Taraftarlar hüsrana uğradı! Ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde 13 futbolcu forma giyemeyecek

Taksim'de gerçekleşen patlama sonucu ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesi Kahramanmaraşlı depremler sonrası bir kez daha ertelendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat'ta oynanacak mücadelede iki takımdan yeni transfer olan 13 futbolcu bu mücadelede forma giyemeyecek.