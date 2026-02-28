Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibinde sakatlıkları süren 6 oyuncu forma giyemeyecek. Ayrıca 6 oyuncusu da sarı kart sınırında.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında kaybettiği puanları telafi etmeyi hedefliyor.
6 EKSİK, 6 SINIRDA
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibinde Antalyaspor karşılaşması öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek.
Öte yandan Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.
NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda. Sarı-lacivertliler 15 galibiyet ve 8 beraberlikle 52 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.
İNGİLTERE'DEN DOĞRUDAN ANTALYA'YA
Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen elenen Fenerbahçe, yoğun fikstür nedeniyle İngiltere'den İstanbul'a dönmeden Antalya'ya geçti. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını burada tamamlayacak.