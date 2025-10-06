Haberler

Taraftarlar çıldırıyor! Fenerbahçe'de hayrete düşüren gerçek

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından ortaya çıkan bir istatistik, sarı-lacivertlilerin bu sezonki tek deplasman galibiyetinin geçici teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde geldiğini gösteriyor. Bu sezon Fenerbahçe'de görev yapan Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanında 0-0 berabere kalmasının ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin bu sezonki tek deplasman galibiyeti, geçici teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde geldi.

TEK GALİBİYET GEÇİCİ HOCADAN

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, dış sahada istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertliler, yalnızca Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği deplasmanında 3-1 kazanarak galibiyet sevinci yaşayabildi.

MOURINHO VE TEDESCO DEPLASMANDA ZORLANDI

Bu sezon Fenerbahçe'de görev yapan Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, deplasmanda galibiyet elde edemedi. Mourinho yönetiminde oynanan Feyenoord, Benfica ve Göztepe maçlarından 3 puan çıkmadı. Tedesco döneminde ise Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor karşılaşmaları da galibiyetsiz tamamlandı.

GÖLE DÖNEMİ ETKİSİ

Zeki Murat Göle, kısa süreli görevinde takıma dinamizm kazandırmış ve Gençlerbirliği deplasmanında alınan galibiyetle dikkat çekmişti. Bu sonuç, Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmanlardaki tek 3 puanı olarak kayıtlara geçti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
