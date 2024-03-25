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Acun Ilıcalı hakkındaki son iddia Galatasaray taraftarını çıldırttı: Şaka mı bu?

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Medyadaki gücüyle ve yaptığı programlarla adından söz ettiren ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın GSTV Youtube kanalını alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ACUN, GSTV YOUTUBE KANALINI MI ALIYOR?

Galatasaray Kongre Üyesi ve gazeteci Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya patronu Acun Ilıcalı'nın Galatasaray TV Youtube yönetimini almak için adımlar attığı iddiasını gündeme getirdi. Çetinçalı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSTV Youtube'da biliyorsunuz. GSTV Youtube'un yönetimi Acun Ilıcalı'ya veriliyor" dedi.

YALANLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çeken konuyla ilgili Galatasaray Kongre Üyesi Eray Yazgan'dan bir açıklama geldi. Yazgan, "Youtube kanalımızın Acun Ilıcalı'ya verilmesi kesinlikle gündemde yok asla böyle bir şey olmayacak! Kulübümüz yönetimi kendi içerisinde yapacak!" dedi.

TARAFTARLARIN SERT TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Kısa sürede gündem olan bu iddia sonrası sosyal medyadan harekete geçen sarı-kırmızılı taraftarlar yönetimi sert şekilde eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

Taraftarlar çıldırdı! Acun, GSTV Youtube kanalını mı alıyor?

Taraftarlar çıldırdı! Acun, GSTV Youtube kanalını mı alıyor?

Taraftarlar çıldırdı! Acun, GSTV Youtube kanalını mı alıyor?

Taraftarlar çıldırdı! Acun, GSTV Youtube kanalını mı alıyor?

Taraftarlar çıldırdı! Acun, GSTV Youtube kanalını mı alıyor?

Taraftarlar çıldırdı! Acun, GSTV Youtube kanalını mı alıyor?

Kaynak: Haberler.com / Spor

Acun Ilıcalı Galatasaray Spor Haberler

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