Taraftarlar çıldıracak! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Fenerbahçe'den Emre Mor'u transfer etmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin isteği üzerine 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'ye 800 bin euroluk teklif sunmayı planlayan bordo-mavililer, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de gelecek planlarında yer almayan Emre Mor, ezeli rakip Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, sarı-lacivertli takıma döndükten sonra Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

FATİH TEKKE İSTİYOR

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği Emre Mor transferi için harekete geçiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilere 800 bin euroluk teklifte bulunacak.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Emre Mor, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirmişti. 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisinde 22 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

İsmail Elal - Spor
Adnan SEÇKİN:

Evet çok kızdık deliye söndük

