Taraftarlar çıldıracak! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Fenerbahçe'de gelecek planlarında yer almayan Emre Mor, ezeli rakip Trabzonspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, sarı-lacivertli takıma döndükten sonra Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

FATİH TEKKE İSTİYOR

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği Emre Mor transferi için harekete geçiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilere 800 bin euroluk teklifte bulunacak.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Emre Mor, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirmişti. 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisinde 22 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.