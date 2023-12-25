Taraftarlar boşuna 'Bel kemiği' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe hiç de parlak değil

Derbide ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de kart cezalısı olan Brezilyalı yıldız Fred forma giymedi. Sarı-lacivertliler, Fred'in sakat veya cezalı olduğu karşılaşmalarda sadece 1 kere galip geldi.

FRED YOKSA KAYIP VAR

Lig'de ve Avrupa'da lider olarak adından söz ettiren Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.

İşte Kanarya'nın Fred'siz maçlarda aldığı sonuçlar;