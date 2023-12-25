Taraftarlar boşuna "Bel kemiği" demiyor! Fred'siz Fenerbahçe hiç de parlak değil
Fenerbahçe, yeni yıldızı Fred'den yoksun çıktığı 6 maçta sadece 1 kere galip geldi. Sarı-lacivertliler, diğer maçlarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Kanarya'nın Fred olmadan aldığı bu sonuçlar taraftarı rahatsız ediyor.
Derbide ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de kart cezalısı olan Brezilyalı yıldız Fred forma giymedi. Sarı-lacivertliler, Fred'in sakat veya cezalı olduğu karşılaşmalarda sadece 1 kere galip geldi.
FRED YOKSA KAYIP VAR
Lig'de ve Avrupa'da lider olarak adından söz ettiren Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.
İşte Kanarya'nın Fred'siz maçlarda aldığı sonuçlar;
- Fenerbahçe: 2 Trabzonspor: 3
- Adana Demirspor: 0 Fenerbahçe: 0
- Ludogorets: 2 Fenerbahçe: 0
- Fenerbahçe: 2 Karagümrük: 1
- Nordsjaelland: 6 Fenerbahçe: 1
- Fenerbahçe: 0 Galatasaray: 0