Üye Girişi
Haberler

Taraftarlar boşuna "Bel kemiği" demiyor! Fred'siz Fenerbahçe hiç de parlak değil

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe, yeni yıldızı Fred'den yoksun çıktığı 6 maçta sadece 1 kere galip geldi. Sarı-lacivertliler, diğer maçlarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Kanarya'nın Fred olmadan aldığı bu sonuçlar taraftarı rahatsız ediyor.

Derbide ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de kart cezalısı olan Brezilyalı yıldız Fred forma giymedi. Sarı-lacivertliler, Fred'in sakat veya cezalı olduğu karşılaşmalarda sadece 1 kere galip geldi.

FRED YOKSA KAYIP VAR

Lig'de ve Avrupa'da lider olarak adından söz ettiren Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.

Taraftarlar boşuna 'Bel kemiği' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe hiç de parlak değil

İşte Kanarya'nın Fred'siz maçlarda aldığı sonuçlar;

  • Fenerbahçe: 2 Trabzonspor: 3
  • Adana Demirspor: 0 Fenerbahçe: 0
  • Ludogorets: 2 Fenerbahçe: 0
  • Fenerbahçe: 2 Karagümrük: 1
  • Nordsjaelland: 6 Fenerbahçe: 1
  • Fenerbahçe: 0 Galatasaray: 0
Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title