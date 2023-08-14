Taraftarın yüreği ağzına gelmişti! Osayi Samuel ve Becao'nun sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında sakatlanan yıldız futbolcuları Becao ve Osayi-Samuel'in sağlık durumları hakkında olumlu haberler geldi. İki futbolcunun MR incelemelerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı ve bir hafta içerisinde takıma dönebilecekleri belirtildi. Ancak, iki futbolcu da Konferans Ligi rövanş maçında Maribor karşısında forma giyemeyecek.

Sezonu 2-1'lik galibiyetle açan Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında sakatlanan iki futbolcusu Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'den iyi haber geldi.

1 HAFTA UZAK KALACAKLAR

Yıldız futbolcular, yapılan ayrıntılı MR incelemelerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. İki futbolcunun da 1 hafta içerisinde takıma katılabileceği, Becao'nun durumunun nispeten biraz daha iyi olduğu öğrenildi.

BECAO, SAMSUNSPOR MAÇINA YETİŞEBİLECEK

Sporx'de yer alan habere göre, Rodrigo Becao'nun durumu yakından takip edilecek, iyileşme durumuna göre ligin ikinci haftasında oynanacak Samsunspor maçında forma giyebilecek ancak en ufak bir şüphede dahi risk alınmayacak.

MARIBOR MAÇINDA YOKLAR

Öte yandan, her iki futbolcu da Fenerbahçe'nin Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında forma giyemeyecek.