Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında riske edilmeyecek. Sakatlığını yeni atlatan yıldız oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü sakatlığının nüksetmesi ihtimaline karşı kadroda yer almayacak.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve taraftarların forma giyeceği günü iple çektiği Fred hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İSMAİL KARTAL RİSKE ETMEYECEK
Sarı lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında yıldız oyuncuyu riske etmeme kararı verdi. Yıldız futbolcu kadroya alınmayacak.
ZEMİN NEDENİYLE KADROYA ALINMAYACAK
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sakatlığını yeni atlatan Fred, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü sakatlığının nüksetmesi ihtimali göz önüne alınarak riske edilmeyecek. Fred'in ligde oynanacak Hatayspor maçında kadroda olması bekleniyor.