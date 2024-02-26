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Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında riske edilmeyecek. Sakatlığını yeni atlatan yıldız oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü sakatlığının nüksetmesi ihtimaline karşı kadroda yer almayacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve taraftarların forma giyeceği günü iple çektiği Fred hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İSMAİL KARTAL RİSKE ETMEYECEK

Sarı lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında yıldız oyuncuyu riske etmeme kararı verdi. Yıldız futbolcu kadroya alınmayacak.

ZEMİN NEDENİYLE KADROYA ALINMAYACAK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sakatlığını yeni atlatan Fred, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü sakatlığının nüksetmesi ihtimali göz önüne alınarak riske edilmeyecek. Fred'in ligde oynanacak Hatayspor maçında kadroda olması bekleniyor.

Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok

Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

MKE Ankaragücü Fenerbahçe Yaşam Spor Haberler

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