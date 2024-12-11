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Taraftarın sabrını taşıran Szymanski'ye talip çıktı

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Fenerbahçe'nin bu sezon beklenen verimi alamadığı Sebastian Szymanski'ye İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina talip oldu. Fiorentina, skor üretmekte zorlanan ve taraftarın eleştirisine maruz kalan Szymanski için, Fenerbahçe'nin Bilbao ile oynayacağı maça temsilci gönderdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon harikalar yaratan fakat bu sezon hücum hattında bekleneni bir türlü veremeyen Sebastian Szymanski'ye talip çıktı.

TARAFTAR BEĞENMİYOR

Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren Szymanski, gol yollarındaki etkisini kaybedince sarı lacivertli taraftarın tepkisini çekmişti. Son haftalarda yaşadığı düşüşün ardından formasını kaptıran Polonyalı oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'nin Bilbao ile oynayacağı maça Szymanski'yi izlemesi için temsilci gönderme kararı aldı.

Taraftarın sabrını taşıran Szymanski'ye talip çıktı
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

Yıllardır, aynı sezonda iki tane sağlam orta saha almayı akıl edemediniz. Ne geriden top çıkıyor, ne de orta sahadan ileriye top gidiyor, orta saha için alınan Amrabat , dökülen defans nedeniyle kalecinin önünde oynatılıyor. Öyle bir kadro kuracağız ki......rakibimizin ilk onbirinde oynayacak kalitede oyuncumuz olmayacak.Aferin yönetim...

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Haber YorumlarıSer_hat:

Salak zmanski gs istedi gitti fenere...

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