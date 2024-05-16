Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir

Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile sezona bomba gibi başlayan ancak yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle fırtına gibi girdiği sezonu erken kapatan Anderson Talisca için yeni bir bilgi ortaya atıldı.

YOLLAR AYRILIYOR

Portekiz basını, Al Nassr'ın sezon sonunda Talisca'yla yollarını ayırabileceğini yazdı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş Camiası'nda Talisca heyecanı yeniden başladı.

AL NASSR GÖNDERMEK İSTİYOR

İspanyol gazeteci Rudy Galetti, Al Nassr'ın bu yaz Anderson Talisca'yı göndereceğini bildirdi. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Galetti, "Al Nassr, yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor ve haziran ayında "gönderilebilir" oyuncu olarak değerlendirilen Anderson Talisca için teklifleri bekliyor. Kaleci Ospina da serbest oyuncu olarak ayrılacak. Ayrıca Al Nassr kulübü, iyi bir teklif gelmesi durumunda Laporte satmaya da karar verebilir" ifadelerine yer verdi.

TARAFTARI TALISCA HEYECANI BASTI

25 karşılaşmada 25 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki hücumcu, kas sakatlığı yaşaması sebebiyle sezonu kapatmıştı. Talisca, sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmek için gün sayarken, Al Nassr'ın yıldız isimle ilgili olarak planlarının değiştiği iddia edildi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Al Nassr, Talisca'yla yollarını ayırmak istiyor. Bu bilginin paylaşılması sonrasında Siyah-Beyazlı camiada Talisca heyecanı yaşandı.