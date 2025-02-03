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Taraftarın gözü kulağı ondaydı: Okan Buruk'tan maç sonrası transfer açıklaması

Taraftarın gözü kulağı ondaydı: Okan Buruk'tan maç sonrası transfer açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buruk, Batshuayi'nin takımdan ayrılma durumuyla ilgili de konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Buruk, sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Zor bir gündü ama kazandık. Puan farkı 6 ama bu farkı arttırmak istiyoruz.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminde oyuncuların kafa yapısı, gidecek miyim, kalacak mıyım, yeni oyuncu gelecek mi, psikolojik etkisi oluyor. Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum.

BATSHUAYI'NIN AYRILIĞI

Takviyeler düşünüyoruz. Hücum hattına 2 takviye yaptık. Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum, tamamlanırsa ayrılacak. Yerli çok formda bir oyuncu Ahmed, bugün golü attı; Morata gibi önemli bir santrfor aldık. Morata çok yorgun olsa bile kullandık, oyunun her iki yönünü de oynamaya çalıştı. Savunmaya da katkı verdi. Orta saha ve savunmaya birkaç takviye düşünüyoruz. Son hafta fırsat transferleri çıkabiliyor. Osimhen son günlerde çok büyük fırsattı, kullandık. Yine bakacağız. Görüştüğümüz, düşündüğümüz oyuncular var. Ayın 3'üne kadar Avrupa'ya kadar yarış vardı. Oyuncuların birinci tercihi net Türkiye olmuyor. Beş büyük ligde oynamayı istiyorlar. Maddi olarak daha yükseğini verseniz bile öncelikleri burası olmuyor. İyi niyetle çalışıyoruz başkanımız, yönetimimiz, biz. Galatasaray kadrosunda Osimhen ve Morata gibi önemli oyuncular var. Burada bir emek var, hakkını vermek gerekiyor.

"ELEŞTİRİLERE KAFAYI TAKMADAN ÇALIŞMAK GEREKİYOR"

"Bizim için de zor oluyor. Transfer... Bir yandan yarışıyorsunuz bir yandan o eleştirilere kafayı takmadan çalışmak gerekiyor. Bazen ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın ne kadar para harcarsanız harcayın olmuyor. İnşallah transferi güzel şekilde tamamlayacağız.

"FİKSTÜRÜMÜZ ZOR"

Zorlu fikstür; hem Avrupa hem derbi var, en yakın rakibimizle oynayacağız, yanında kupa var, Bolu deplasmanına gideceğiz. Hava ve saha şartları nasıl olacak. Bu tür şeyler var. Orada kimi, nasıl kullanacağız. Birçok maç var. Kadromuzu, transfer dönemi istediğimiz şeyleri tam olarak yaptıkça içimiz rahat edecek ve daha çok oyuncuyla oynama şansımız olacak. Ne olursa olsun bu fikstürü, maçları oynuyoruz. Bu maçları oynayacak yeterlilikteyiz. İyi kadroya sahibiz. Oyuncularımızın ve ekibimizin profesyonelliği... Onları maçlara çok iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu süreci de en iyi şekilde geçireceğiz."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAtakan ÇELİK:

Bu adamın bilgi yoksunluğu var Maçı bizim gibi seyirciler gibi izliyor hiç tepki yok maç içinde hiç heyecanı yok bi bitmişlik bi tükenmişlik maça bakıyorm 1 hafta bu takıma ne çalıştırdın abi sen kaç para maaş alıyorsun Fikstür zormuş Sen elindeki maçları 3-1 den 3-3 2-0 dan 2-2 Bunları verirsen zaten şampiyon olsan ne yazar Bi bak bakalım ne kadar gol yemişsin Sonra çok bize lafonten den anlat masalları Salak salak gülmeler Seni sen yapan İCARDİ O olmasaydı sen nerde olurdun bi düşün ?

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Haber YorumlarıOrhan Erdoğan:

adamsın Okan hoca, yine şampiyon olucaz sayende

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