Yaşadığı peş peşe sakatlıkları tamamen atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Arda Güler'in Real Madrid kariyeri resmen başlıyor. Genç yıldızın bu ayın 17'sinde Villarreal ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor. Arda, Ancelotti'nin şans vermesi halinde bu mücadelede ilk kez forma giyecek.

Taraftarın dileği sonunda kabul oluyor! işte Arda'nın forma giyeceği ilk maç

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de yaşadığı üst üste sakatlıklardan dolayı bir türlü sahaya çıkamayan Arda Güler'den sonunda iyi haber geldi.

VILLAREAL MAÇINDA KADRODA OLACAK

18 yaşındaki yıldız futbolcu, sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Arda, Villarreal ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.

İLK KEZ FORMA GİYECEK

Bu ayın 17'sinde oynanacak Villarreal maçının kadrosunda olacağı öğrenilen Arda Güler'in Ancelotti'nin şans vermesi halinde bu mücadelede oynayabilecek ve eflatun-beyazlı formayı ilk kez giyecek.