Sadettin Saran neşteri vuracak! Fenerbahçe'de operasyon başlıyor

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran, kulübün tüm yönetim organlarını devralmaya hazırlanıyor. 21 Eylül'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u geride bırakarak başkan seçilen Saran, artık Futbol AŞ'de de yetkiyi devralıyor.

FUTBOL AŞ'DE GÖREV DEVRİ TAMAMLANIYOR

Koç ve yönetiminin istifalarının ardından Sadettin Saran ve belirleyeceği ekibi bu yapının başına geçecek. Bu değişimin ardından gözler, Saran'ın ilk icraatlarına çevrildi.

TEDESCO İLE DEVAM KARARI

Yeni başkan Saran, göreve geldiği günden bu yana teknik direktör Domenico Tedesco ile sık sık bir araya geldi. Saran, kötü sonuçlara rağmen Tedesco'ya olan güvenini korudu ve "yola devam" kararı aldı. Ancak kulüp içinden gelen bilgilere göre, İtalyan teknik adamın takımın genel durumu ve performans düşüklüğüne ilişkin hazırladığı kapsamlı raporu yönetime sunduğu öğrenildi.

SAMANDIRA'DA OPERASYON BAŞLIYOR

Sadettin Saran'ın, bu rapor doğrultusunda Samandıra'da büyük bir operasyon başlatmaya hazırlandığı belirtiliyor. Başkanın özellikle disiplinsizlik, performans düşüklüğü ve motivasyon sorunları yaşayan bazı isimlerle yolları ayıracağı iddia ediliyor. Yönetim kaynaklarından gelen bilgilere göre, 3 ila 4 futbolcunun kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

SERT UYARI YOLDA

Milli görevdeki oyuncuların takıma dönmesinin ardından Sadettin Saran'ın Samandıra'da sert bir konuşma yapacağı ve futbolculara son bir uyarıda bulunacağı öğrenildi. Yeni dönemde disiplini ön planda tutmak isteyen Saran'ın, kulüp içinde "yeniden yapılanma sürecini" başlatacağı vurgulanıyor.