Taraftarı sinirden çıldırtacak iddia! Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde

Portekizli hoca Jesus ile fotoğrafları gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mitili Portekiz'e attı. Akşam gazetesinin sitesi; Ali Koç'un Jorge Jesus ile anlaşamazsa Beşiktaş ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'i takımın başına getireceği iddiasını gündeme taşıdı.

JESUS'A ALTERNATİF

Başkan Koç, 67 yaşındaki hocayla anlaşamazsa Portekiz'den eli boş dönmeyecek. Koç'un bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'i de çalıştıran Carlos Carvalhal ile temas kuracağı öğrenildi.

PORTO'NUN TARİHİ SERİSİNİ BİTİRDİ

Portekiz Premier Lig'inin 31. haftasında Carlos Carvalhal'in Braga'sı dün akşam, şampiyonluk için gün sayan Porto'yu 1-0 mağlup etti. Alınan bu galibiyetle Carvalhal, Porto'nun 58 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Ligde son olarak 30 Ekim 2020'de Paços Ferreira'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Porto, o gün bugündür ligde kaybetmiyordu. Üç hafta sonra sona erecek ligde Braga 59 puanla lider Porto'nun 23 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Braga, UEFA Avrupa Ligi'nde İskoç Glasgow Rangers'a çeyrek finalde elenmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 47 MAÇ

2 Ağustos 2011-2 Nisan 2012 tarihleri arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Portekizli, 47 maçta 1.60'lık puan ortalamasına ulaştı. Carvalhal'in ikinci ve son Türkiye deneyimi, o dönemki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile olmuş ve 12 maçlık dönemde 0.92'lik bir puan ortalaması elde edebilmişti.

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