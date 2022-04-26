Taraftarı sinirden çıldırtacak iddia! Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
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Jorge Jesus'la fotoğrafları basına sızan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'e giden Ali Koç'un, bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'i çalıştıran Carlos Carvalhal'la görüştüğü öne sürüldü.
Portekizli hoca Jesus ile fotoğrafları gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mitili Portekiz'e attı. Akşam gazetesinin sitesi; Ali Koç'un Jorge Jesus ile anlaşamazsa Beşiktaş ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'i takımın başına getireceği iddiasını gündeme taşıdı.
Başkan Koç, 67 yaşındaki hocayla anlaşamazsa Portekiz'den eli boş dönmeyecek. Koç'un bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'i de çalıştıran Carlos Carvalhal ile temas kuracağı öğrenildi.
Portekiz Premier Lig'inin 31. haftasında Carlos Carvalhal'in Braga'sı dün akşam, şampiyonluk için gün sayan Porto'yu 1-0 mağlup etti. Alınan bu galibiyetle Carvalhal, Porto'nun 58 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Ligde son olarak 30 Ekim 2020'de Paços Ferreira'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Porto, o gün bugündür ligde kaybetmiyordu. Üç hafta sonra sona erecek ligde Braga 59 puanla lider Porto'nun 23 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Braga, UEFA Avrupa Ligi'nde İskoç Glasgow Rangers'a çeyrek finalde elenmişti.
2 Ağustos 2011-2 Nisan 2012 tarihleri arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Portekizli, 47 maçta 1.60'lık puan ortalamasına ulaştı. Carvalhal'in ikinci ve son Türkiye deneyimi, o dönemki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile olmuş ve 12 maçlık dönemde 0.92'lik bir puan ortalaması elde edebilmişti.