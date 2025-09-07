Taraftar şokta! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, Meksika - Japonya karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle 32. dakikada oyundan çıktı.

ŞOK SAKATLIK

Sarı-lacivertli kulübün yakın zamanda Alvarez'in sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Taraftarlar, yeni transferin durumunu endişeyle takip ediyor.

İLK AÇIKLAMA TEKNİK DİREKTÖRDEN GELDİ

Edson Alvarez'in durumu hakkında teknik direktör Javier Aguirre maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Aguirre, yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili net bir rapor olmadığını belirterek, "Gittikçe daha iyiye gidiyor, kendini ilk anda daha kötü hissediyordu, henüz rapor yok" dedi.