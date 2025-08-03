Taraftar şaştı kaldı! Transferi sahaya çıkınca öğrendiler

Portekiz devi Porto, yeni sezon öncesi taraftarlarına unutamayacakları bir transfer sürprizi yaşattı.

YENİ TRANSFERİ BİR ANDA SAHAYA ÇIKARDILAR

Porto, yeni sezon tanıtım etkinliğinde daha önce hiçbir platformda duyurulmayan Luuk de Jong transferini duyurdu. Porto, daha öncesinde resmi açıklaması yapılmayan ve basına bile sızmayan Hollandalı golcü Luuk de Jong'u kadrosuna kattığını ilk kez stadyumda taraftarların önünde ilan etti. Transfer, kulübün sosyal medya hesaplarından da "Kabul edin, bunu beklemiyordunuz" mesajıyla paylaşıldı.

BU SÜRPRİZ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Tüm stadyumu şaşkına çeviren bu gizli transfer tanıtımı, Porto taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, kulübün organizasyon biçimi tüm dünyada da büyük yankı buldu ve büyük beğeni topladı.