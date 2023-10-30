Taraftar kara kara düşünüyor! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok
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Süper Lig lideri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao, bordo-mavili takıma karşı forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOKLAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de Fred ve Rodrigo Becao, sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor maçında sahada olmayacaklar.
PENDİKSPOR MAÇINDA SAKATLANDILAR
Takımın en iyilerinden olan yıldız futbolcuların ikisi birden dün oynanan Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmışlardı.
Kaynak: Haberler.com / Spor