Taraftar havalara uçacak! Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe tekrar geri döneceği kaydedildi.
GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK
The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre, Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermek istiyor.
SEZON BAŞINDA KİRALANDI
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti art 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.