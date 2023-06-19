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Taraftar havalara uçacak! Edin Dzeko, Fenerbahçe sorusuna bakın nasıl yanıt verdi

Spor Haberleri

Inter'le sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbaçe ile anılan Edin Dzeko'ya basın toplantısında Fenerbahçe'ye transferi soruldu. 37 yaşındaki futbolcu, gülümseyerek o soruyu yanıtsız bıraktı. Dzeko'nun bu tavrı sarı-lacivertlilere transfer olacağı şeklinde yorumlandı.

Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Edin Dzeko, Lüksemburg ile karşılaşacak Bosna Hersek'te Edin Dzeko maç öncesi basın toplantısına katılarak soruları yanıtladı.

FENERBAHÇE SORUSUNA GÜLÜMSEDİ

Lüksemburg ile karşılaşacak Bosna Hersek'te Edin Dzeko maç öncesi basın toplantısına katıldı. Deneyimli yıldıza, basın toplantısında Fenerbahçe'ye transferi de soruldu. Dzeko ise gülümsedi ve bu soruyu yanıtsız bıraktı.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.

Taraftar havalara uçacak! Edin Dzeko, Fenerbahçe sorusuna bakın nasıl yanıt verdi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Edin Dzeko Fenerbank Spor Haberler

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