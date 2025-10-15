Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Fenerbahçe'de Portekiz kampı tartışması büyüyor. Takımın yıldız isimlerinden Cenk Tosun, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Her gün çift idman yaptığımız için sahanın dayanması zor oluyor" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bugün basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, aynı döneme ilişkin çok farklı bir tablo çizdi.

SARAN: GÜNDE BİR İDMAN YAPILMIŞ, OLACAK İŞ DEĞİL

Sadettin Saran, Jose Mourinho döneminde yapılan Portekiz kampının kötü geçtiğini vurgulayarak, idman temposunun yetersizliğine dikkat çekti:

"Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil! Gerçekten olacak iş değil. Bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum." Saran'ın bu sözleri, doğrudan Mourinho dönemindeki teknik ekibe eleştiri olarak yorumlandı.

TARAFTARLAR ARASINDA MERAK KONUSU

İki açıklamanın birbiriyle çelişmesi, Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma yarattı. Bazı taraftarlar, Cenk Tosun'un sözlerinin "mevcut dönemdeki yoğun tempoyu" anlattığını savunurken, diğerleri Saran'ın "Portekiz kampı geçmişine yönelik" açıklama yaptığını öne sürdü. Sosyal medyada, "Hangisi doğru söylüyor?" sorusu kısa sürede trend olurken, kulüpten konuyla ilgili resmi bir düzeltme gelmedi.

KULÜP İÇİNDE GÜÇLÜ MESAJ

Saran'ın açıklamaları, Mourinho sonrası dönemde Fenerbahçe'nin idman temposunu artırma kararlılığının da sinyali olarak değerlendiriliyor. Yeni yönetim, takımın fiziksel hazırlığını iyileştirmek ve "ölü toprağını atmak" için yoğun bir çalışma programı uygulamaya başladı.