Taraftar duyunca çıldıracak! Fenerbahçe'de Skriniar şoku
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak istemesine rağmen, futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle bu transferden vazgeçebileceği iddia edildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi oldu.
MAAŞI YÖNETİMİ ZORA SOKTU
Takımda kalması beklenen ve bonservisinin alınacağı konuşulan deneyimli stoper hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun maaşı Fenerbahçe'yi zor duruma soktu. Sarı-lacivertlilerin bu transferden vazgeçebileceği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Skriniar'ın 12 milyon euroluk maaşını fazla buluyor. Bu maaşı santrfor takviyesinde kullanmak isteyen Fenerbahçe'nin Skriniar'ın indirime gitmemesi durumunda bu transferi gerçekleştirmeyeceği belirtildi.