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Taraftar duyunca çıldıracak! Fenerbahçe'de Skriniar şoku

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak istemesine rağmen, futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle bu transferden vazgeçebileceği iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi oldu.

MAAŞI YÖNETİMİ ZORA SOKTU

Takımda kalması beklenen ve bonservisinin alınacağı konuşulan deneyimli stoper hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun maaşı Fenerbahçe'yi zor duruma soktu. Sarı-lacivertlilerin bu transferden vazgeçebileceği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Skriniar'ın 12 milyon euroluk maaşını fazla buluyor. Bu maaşı santrfor takviyesinde kullanmak isteyen Fenerbahçe'nin Skriniar'ın indirime gitmemesi durumunda bu transferi gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Taraftar duyunca çıldıracak! Fenerbahçe'de Skriniar şoku
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMHSN SRC :

GS nin elinden topçu aldık derken kulübü batıracaklar.Bu fb nin hiçmi transfer politikası olmaz.İlla GS kimi alacaksa onumu almak ister.Vizyonsuzluk.Böyle olunca başarı yok avuntu olur ancak.Yok floryanın kalbinden söküp aldık. bak almışsınız.

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