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Taraftar bu günü unutamayacak! Galatasaray, Icardi'yi de bitirdi

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Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve son olarak Wilfried Zaha transferini açıklayan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı.

10 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Di Marzio'da yer alan habere göre Galatasaray, Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Icardi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atıp 8 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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