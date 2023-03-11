Galatasaray'ın depremzedeler için giyeceği forma, taraftarlı tarafsız herkesten tam puan aldı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda, taraflı tarafsız herkesin alkışını alan bir hamle geldi.

SİYAH FORMAYLA MAÇA ÇIKACAKLAR

Galatasaray, Kasımpaşa maçına "Birlikte 1905" yazılı siyah bir formayla çıkacak. Formayı satışa çıkaran sarı-kırmızılılar, tüm geliri depremzedeler yararına kullanacak.

"DEĞERLİ SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Özel bir proje için hazırlanan bu formada, hassasiyet göstererek haklarından feragat eden değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz." denildi. Galatasaray ile Kasımpaşa bu akşam Nef Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçına çıkacağı forma: