Taner Atik, BAE'nin Al Ain Voleybol Kulübü ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk başantrenör Taner Atik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain Voleybol Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Atik, yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu ifade etti.

Türk başantrenör Taner Atik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al Ain Voleybol Kulübü ile anlaştı.

Al Ain Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli başantrenör Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle anlaştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirten Taner Atik, destek veren herkese teşekkür etti.

Tecrübeli başantrenör, son olarak Kuveyt Spor Kulübü ile Federasyon Kupası, Süper Kupa ve Kuveyt Voleybol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.???????

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz

Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.