Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı

Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı
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Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, takımdaki ilk golünü attı. İngiliz futbolcu, 38. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına gelerek top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

Karşılaşmayı 2-0 geride götüren Beşiktaş, 38. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından penaltı kazandı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Uduokhai'nin kafayla kaleye gönderdiği top, savunmada Konoplia'nın eline çarparken hakem Georgi Kabakov beyaz noktayı gösterdi.

ABRAHAM'DAN İLK GOL GELDİ

40. dakikada Siyah-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Penaltıda topun başına geçen Tammy Abraham, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurdu ve ağları havalandırdı. Yıldız oyuncu, Siyah-beyazlı kariyerinde ilk golünü kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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