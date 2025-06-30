Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi Beşiktaş, İngiliz golcü oyuncu Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 27 yaşındaki Tammy Abraham, Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz golcü, salı günü İstanbul'a gelerek ve Beşiktaş ile 2029'a kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Haberde, iki taraf arasında tüm evrak işlemlerinin tamamlandığı, kulübü Roma ile de resmi belgelerin imzalandığı ifade edildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Öte yandan Abraham'ın sözleşmesindeki detaylar da belli oluyor. Golcü oyuncunun Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların Roma'ya 15 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Roma'dan Milan'a kiralanan Abraham, 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.