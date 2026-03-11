Haberler

Kaybettiği maçı son saniyede "Uçan sincap" hareketiyle kazandı

Kaybettiği maçı son saniyede 'Uçan sincap' hareketiyle kazandı Haber Videosunu İzle
Kaybettiği maçı son saniyede 'Uçan sincap' hareketiyle kazandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus güreşçi Islamgereev, maçın son saniyelerinde yaptığı "uçan sincap" hamlesiyle rakibini mağlup ederek karşılaşmanın en çok konuşulan anına imza attı.

  • Rus güreşçi Islamgereev, maçın bitimine saniyeler kala 'uçan sincap' hareketiyle rakibini yenerek maçı kazandı.
  • 'Uçan sincap' hareketi, güreş literatüründe bilinen bir tekniktir.
  • Islamgereev'in 'uçan sincap' hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Rus güreşçi Islamgereev, maçın bitimine saniyeler kala yaptığı sıra dışı hamleyle rakibini mağlup ederek karşılaşmaya damga vurdu. "Uçan sincap" olarak adlandırılan hareket, salondaki izleyicileri ayağa kaldırdı.

SON SANİYEDE GELEN ZAFER

Karşılaşmanın son anlarına kadar dengede giden mücadelede Islamgereev, bitime saniyeler kala riskli bir hamle denedi. Havaya sıçrayarak rakibinin üzerine atladığı ve güreş literatüründe "uçan sincap" olarak bilinen teknikle rakibini yere düşüren Rus sporcu, bu hamleyle maçı kazanmayı başardı.

SEYİRCİLER AYAKLANDI

Beklenmedik anda gelen bu hareket salonda büyük bir heyecan yarattı. Tribünlerde bulunan izleyiciler Islamgereev'in hamlesini alkışlarla karşılarken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Maçın bitimine saniyeler kala gelen bu sıra dışı hamle spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Islamgereev'in refleksi ve cesaretini överken, "uçan sincap" hareketi günün en çok konuşulan spor anlarından biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
İddialar doğru mu? Törene Mücteba Hamaney'in maketi getirildi

Soru işaretlerini büyüten hareket
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış