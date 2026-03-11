Kaybettiği maçı son saniyede 'Uçan sincap' hareketiyle kazandı

Rus güreşçi Islamgereev, maçın bitimine saniyeler kala yaptığı sıra dışı hamleyle rakibini mağlup ederek karşılaşmaya damga vurdu. "Uçan sincap" olarak adlandırılan hareket, salondaki izleyicileri ayağa kaldırdı.

SON SANİYEDE GELEN ZAFER

Karşılaşmanın son anlarına kadar dengede giden mücadelede Islamgereev, bitime saniyeler kala riskli bir hamle denedi. Havaya sıçrayarak rakibinin üzerine atladığı ve güreş literatüründe "uçan sincap" olarak bilinen teknikle rakibini yere düşüren Rus sporcu, bu hamleyle maçı kazanmayı başardı.

SEYİRCİLER AYAKLANDI

Beklenmedik anda gelen bu hareket salonda büyük bir heyecan yarattı. Tribünlerde bulunan izleyiciler Islamgereev'in hamlesini alkışlarla karşılarken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Maçın bitimine saniyeler kala gelen bu sıra dışı hamle spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Islamgereev'in refleksi ve cesaretini överken, "uçan sincap" hareketi günün en çok konuşulan spor anlarından biri haline geldi.