Tam dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Tam dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi kura çekimiyle belli olacak. Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri; FC Midtjylland, RSC Anderlecht, Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere, FC Sheriff Tiraspol / FC Prishtina olacak.

Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı. Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

  • FC Midtjylland
  • RSC Anderlecht
  • Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere eşleşmesinin galibi
  • Fc Sheriff Tiraspol / FC Prishtina eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGammer:

İNANIN BEŞİKTAŞ BUNLARIN HİÇBİRİNİ YENECEK KAPASİTEDE DEGİL :)

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