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Tam 3 gün sürecek! Galatasaray'da alarm

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Galatasaray, Kasımpaşa beraberliği ve Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından alarma geçti ve Alanyaspor maçı öncesi kamp kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kampa girecek.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından alarma geçti.

OKAN BURUK'TAN KAMP KARARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'da Okan Buruk'a moral ziyaretinde bulundu. Özbek'in desteğini alan Okan Buruk da oyuncularını Alanya maçı öncesi 3 günlük kampa almaya karar verdi.

Pazar akşamı Alanyaspor'un konuğu olacak sarı-kırmızılılar, bu maç için 3 gün önceden Antalya'nın yolunu tutacak. Sportif AŞ üyesi Muzaffer Aygün'ün Belek'te sahibi olduğu otel, Galatasaray'a özel kapatıldı.

Tam 3 gün sürecek! Galatasaray'da alarm
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Okan hoca, Okan hoca değil üç, otuzüç gün kamp yapsan nafile. Düşü? kaçınılmaz. Artık sana yol göründü.

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