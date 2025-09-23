Tam 3 eksik var! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan Süper Lig devi Fenerbahçe, maç kadrosunu duyurdu.

TAM 3 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de UEFA listesine bildirilmeyen isimler dışında Anderson Talisca, Jhon Duran ve Edson Alvarez, Zagreb maçı kadrosunda yer almadı. Talisca kart cezası nedeniyle kafilede yer almadı. Duran ve Alvarez'in ise sakatlıkları bulunuyor.

İşte kadro;