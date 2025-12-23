Tam 18 eksik var! Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren maç
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam Kadıköy'de karşılaşacak. İki takımın da çok sayıda oyuncusunun eksik olması, teknik direktörler Domenico Tedesco ve Sergen Yalçın'ı zor durumda bırakıyor. Fenerbahçe'de Ederson ve Jhon Duran izinli, Semedo, Edson Alvarez, Archie Brown ve Anderson Talisca sakat, Fred cezalı. Beşiktaş'ta ise Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Cengiz Ünder sakat.
- Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçı 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
- Fenerbahçe'de Ederson, Jhon Duran, Semedo, Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca, Fred, Nene, En-Nesyri, Becao, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş maçta yer alamayacak.
- Beşiktaş'ta Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Cengiz Ünder, Wilfried Ndidi ve El Bilal Toure maçta yer alamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak dev derbide iki takımın da çok sayıda eksiği bulunması, teknik direktörler Domenico Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor.
DERBİ SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ
Fenerbahçe–Beşiktaş karşılaşmasında ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Dev derbi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Sarı-lacivertliler, derbiye çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. İzinli oyuncular Ederson ve Jhon Duran olurken, Semedo, Edson Alvarez, Archie Brown ve Anderson Talisca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fred cezalı durumda bulunuyor. Nene Mali Milli Takımı'nda, En-Nesyri ise Fas Milli Takımı'nda yer alıyor. Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılırken, Mert Hakan Yandaş bahis soruşturması kapsamında kadroda yer almıyor.
BEŞİKTAŞ'TA DA ÖNEMLİ KAYIPLAR VAR
Beşiktaş'ta Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle derbide yok. Wilfried Ndidi Nijerya Milli Takımı'nda, El Bilal Toure ise Mali Milli Takımı'nda görev alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem
Beşiktaş: Ersin, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham
KADRODA SÜRPRİZ GENÇLER
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, akademide forma giyen 2009 doğumlu Alaettin Ekici ile 2008 doğumlu Mustafa Serhan Kök'ü derbi kadrosuna almayı düşündüğü öğrenildi.
DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde Beşiktaş'a karşı ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacak.
Beşiktaş ise son 6 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Siyah-beyazlı ekip bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Fenerbahçe ise lig ve Avrupa'da oynadığı son 16 resmi maçta yenilgi yaşamadı. Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Devrim Şahin, görev almaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.