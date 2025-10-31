Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de
Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 125 ülkede yayımlanacak.
- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 125 ülkede canlı yayınlanacak.
- Galatasaray-Trabzonspor maçı 1 Kasım'da RAMS Park'ta, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 2 Kasım'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
- Her iki maç saat 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray- Trabzonspor ve Beşiktaş- Fenerbahçe maçları, 5 kıtada futbolseverlerle buluşacak.
125 ÜLKEDE CANLI İZLENEBİLECEK
Ligde yarın yapılacak Galatasaray- Trabzonspor maçıyla, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin heyecanı beIN SPORTS'ta yaşanacak. Toplamda 125 ülkede canlı yayınla izleyiciyle buluşacak zorlu mücadeleler, Digitürk'ün 5 kıtada sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle futbolseverlere ulaşacak.
MÜSABAKALAR SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK
Süper Lig'de yarın Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u, 2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Müsabakalarda ilk düdük saat 20.00'de çalacak.