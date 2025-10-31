Haberler

Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Güncelleme:
Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 125 ülkede yayımlanacak.

  • Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 125 ülkede canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray-Trabzonspor maçı 1 Kasım'da RAMS Park'ta, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 2 Kasım'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
  • Her iki maç saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray- Trabzonspor ve Beşiktaş- Fenerbahçe maçları, 5 kıtada futbolseverlerle buluşacak.

125 ÜLKEDE CANLI İZLENEBİLECEK

Ligde yarın yapılacak Galatasaray- Trabzonspor maçıyla, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin heyecanı beIN SPORTS'ta yaşanacak. Toplamda 125 ülkede canlı yayınla izleyiciyle buluşacak zorlu mücadeleler, Digitürk'ün 5 kıtada sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle futbolseverlere ulaşacak.

MÜSABAKALAR SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Süper Lig'de yarın Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u, 2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Müsabakalarda ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
