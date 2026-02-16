Haberler

Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor derbisinde de gol atarak form grafiğini sürdürdü. Son 7 maçta 7 gol atan Talisca, takımını şampiyonluk yarışında tutmaya devam etti. Brezilyalı 10 numara, 5 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Talisca'nın bu sezon ayrıca 4 asisti bulunuyor.

  • Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, son 7 maçta 7 gol attı.
  • Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 21 gole ulaştı.
  • Anderson Talisca, 5 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, gol yollarındaki form grafiğini Trabzonspor derbisinde de sürdürdü. Tecrübeli oyuncu, son 7 maçta 7'nci golünü atarak takımını şampiyonluk yarışında tutmaya devam etti.

SANTRFORSUZ DÖNEMDE ÇÖZÜM TALISCA

Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, forvet transferi yapmadı. Teknik direktör Domenico Tedesco, hücum hattında çözümü Talisca'da buldu.

Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak

Brezilyalı futbolcu, bu tercihin karşılığını golleriyle verdi. Trabzonspor karşısında da ağları sarsan yıldız oyuncu, son haftalarda takımın en etkili ismi oldu.

Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak

REKOR SEZONA DOĞRU

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 21 gole ulaşan Talisca, 2017-18'deki Beşiktaş dönemini geride bıraktı ve 2022-23 sezonunda Al-Nassr'daki performansını yakaladı. Brezilyalı 10 numara, 5 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Talisca'nın bu sezon ayrıca 4 asisti bulunuyor.

