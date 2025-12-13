Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca'nın geleceği netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızla yeni kontrat için şartlarını belirledi.

SÖZLEŞME SEZON SONUNDA BİTİYOR

2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık sözleşmeyle imza atan Anderson Talisca'nın kontratı sezon sonunda sona erecek. Yıldız futbolcunun durumu, kulüp içinde önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

TEDESCO'DAN OLUMLU RAPOR

Domenico Tedesco, düzenli olarak ilk 11'de yer almamasına rağmen skor katkısıyla öne çıkan Anderson Talisca için olumlu rapor verdi. Sözcü'de yer alan habere göre Tedesco, 23 maçta 13 gole doğrudan katkı sağlayan Brezilyalı futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

YÖNETİM MASAYA OTURUYOR

Teknik heyetten gelen raporun ardından Fenerbahçe yönetimi de Talisca ile yeni sözleşme görüşmeleri yapma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, ocak ayında oyuncu cephesiyle masaya oturması planlanıyor.

MAAŞ TEKLİFİ NETLEŞTİ

Hâlihazırda yıllık 10 milyon euro kazanan Anderson Talisca için Fenerbahçe'nin yeni teklifinin yıllık 5 milyon euro olacağı öğrenildi. Yönetim, bu rakamın kabul edilmesi halinde Brezilyalı yıldızla yeni sözleşme imzalamaya hazır.