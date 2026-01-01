Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Haberler

Fenerbahçe'de Süper Kupa yarı finali öncesi sakatlık raporu açıklandı. Nelson Semedo, Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün yarı final kadrosuna hazır olduğu belirtildi. Anderson Talisca'nın ise finale yetişmesi bekleniyor. Archie Brown'un dönüş sürecinin ise biraz daha zaman alacağı ifade edildi. Takımın finale yükselmesi durumunda Talisca'nın final maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi sakatlık raporu netleşti. Nelson Semedo, Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün yarı final kadrosuna hazır olduğu belirtilirken, Anderson Talisca'nın ise finale yetişmesinin beklendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM YARI FİNALE HAZIR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün iyileşerek takıma döndüğü aktarıldı. Sarı-lacivertli ekipte bu üç futbolcunun, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde 6 Ocak'ta Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa yarı finalinde sahaya çıkabilecek duruma geldiği belirtildi.

TALISCA'NIN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Anderson Talisca'nın dönüşü için de yeni bir tarih öne çıktı. Habere göre sarı-lacivertlilerin Süper Kupa'da finale yükselmesi halinde, Talisca'nın final karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

ARCHIE BROWN'UN SÜRECİ UZADI

Sarı-lacivertlilerde Archie Brown'un dönüşünün ise biraz daha zaman alacağı ifade edildi. Brown'un ayak başparmağındaki ödemin tamamen geçtiği, iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği kaydedildi.

