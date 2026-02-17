Haberler

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin formda futbolcusu Anderson Talisca'nın maç ritüeli gündem oldu. Yıldız oyuncunun eşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Talisca'nın uğur inancını, "Stadyuma giderken giydiği ayakkabıyı eğer o maçta gol attıysa bir sonraki maç bir daha giyiyor, işler kötü gidene kadar değiştirmiyor" ifadeleriyle anlatmıştı.

Fenerbahçe'nin formda yıldızı Anderson Talisca'nın son haftalardaki yükselen performansının arkasındaki ilginç detay gündem oldu. Brezilyalı futbolcunun maç ritüeli dikkat çekti.

GOL ATTIĞI AYAKKABIYI DEĞİŞTİRMİYOR

İddiaya göre Talisca, stadyuma giderken giydiği ayakkabıyla eğer o maçta gol atarsa, bir sonraki karşılaşmaya da aynı ayakkabıyla gidiyor. Yıldız oyuncu, işler ters gidene kadar ayakkabısını değiştirmiyor.

Gol serisi yakaladığı dönemlerde aynı ayakkabıyı tercih eden Talisca'nın bu alışkanlığı, taraftarlar arasında "uğur ritüeli" olarak yorumlandı.

SERİYİ BÖYLE Mİ YAKALADI?

Son haftalarda attığı kritik gollerle takımını zirve yarışında tutan Brezilyalı oyuncunun performansındaki artışın bu batıl inançla bağlantılı olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Talisca cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan detay sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

