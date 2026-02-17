Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin formda futbolcusu Anderson Talisca'nın maç ritüeli gündem oldu. Yıldız oyuncunun eşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Talisca'nın uğur inancını, "Stadyuma giderken giydiği ayakkabıyı eğer o maçta gol attıysa bir sonraki maç bir daha giyiyor, işler kötü gidene kadar değiştirmiyor" ifadeleriyle anlatmıştı.
GOL ATTIĞI AYAKKABIYI DEĞİŞTİRMİYOR
İddiaya göre Talisca, stadyuma giderken giydiği ayakkabıyla eğer o maçta gol atarsa, bir sonraki karşılaşmaya da aynı ayakkabıyla gidiyor. Yıldız oyuncu, işler ters gidene kadar ayakkabısını değiştirmiyor.
SERİYİ BÖYLE Mİ YAKALADI?
Son haftalarda attığı kritik gollerle takımını zirve yarışında tutan Brezilyalı oyuncunun performansındaki artışın bu batıl inançla bağlantılı olup olmadığı tartışma konusu oldu.
Talisca cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan detay sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.