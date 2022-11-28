Transferdeki düğümü Cristiano Ronaldo çözecek! Talisca'nın yolu Türkiye'ye çıkıyor

Beşiktaş'ın gündemindeki Anderson Talisca, Al-Nassr'la yol ayrımında. Cristiano Ronaldo ile görüşen Al Nassr, Portekizli yıldız için gemileri yaktı. Ronaldo'nun Al Nassr'a görüşmesi Talisca'yı Türkiye'ye yakınlaştırdı.

Siyah-Beyazlılar'da Anderson Talisca hayalleri yeniden alevlendi. Bir süredir Talisca'nın durumunu gözleyen Siyah-Beyazlılar, istediği şartlara yaklaştı.

DİKİŞ TUTMADI

Talisca ve Al Nassr'ın arasındaki bağlar epeydir problemli. Cristiano Ronaldo transferi için vites yükselten Al Nassr, Talisca ile yolları ayırmaya hazır.

TOP ARTIK RONALDO'DA

Cristiano Ronaldo, Suudi ekibine imza atarsa Talisca'nın rotası Türkiye olacak. Şenol Güneş de Talisca'yı beğendiğini ve istediğini açıklamıştı.