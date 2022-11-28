Üye Girişi
Haberi Paylaş

Transferdeki düğümü Cristiano Ronaldo çözecek! Talisca'nın yolu Türkiye'ye çıkıyor

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın gündemindeki Anderson Talisca, Al-Nassr'la yol ayrımında. Cristiano Ronaldo ile görüşen Al Nassr, Portekizli yıldız için gemileri yaktı. Ronaldo'nun Al Nassr'a görüşmesi Talisca'yı Türkiye'ye yakınlaştırdı.

Siyah-Beyazlılar'da Anderson Talisca hayalleri yeniden alevlendi. Bir süredir Talisca'nın durumunu gözleyen Siyah-Beyazlılar, istediği şartlara yaklaştı.

Talisca'nın eli kulağında! Transfer düğümünü Cristiano Ronaldo çözecek

DİKİŞ TUTMADI

Talisca ve Al Nassr'ın arasındaki bağlar epeydir problemli. Cristiano Ronaldo transferi için vites yükselten Al Nassr, Talisca ile yolları ayırmaya hazır.

Talisca'nın eli kulağında! Transfer düğümünü Cristiano Ronaldo çözecek

TOP ARTIK RONALDO'DA

Cristiano Ronaldo, Suudi ekibine imza atarsa Talisca'nın rotası Türkiye olacak. Şenol Güneş de Talisca'yı beğendiğini ve istediğini açıklamıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Anderson Talisca Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title