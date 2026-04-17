Talisca, ligde 16. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Süper Lig'de 16. golüne imza atarken, son 2 maçta 3 gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin ilk golünü Talisca kaydetti. Sarı-lacivertlilerde kazanılan penaltıda topun başına geçen Talisca, 80. dakikada topu filelere gönderdi. Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Talisca, ligde gol sayısını 16'ya yükseltti. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan deneyimli oyuncu geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında ağları 2 kez sarsarken, bugün de gol sevinci yaşadı.

Talisca, Avrupa kupalarında 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez skor üretirken, tüm kulvarlarda gol sayısını 24'e çıkardı.

Talisca, Karadeniz ekibi karşısında 90+7. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL

