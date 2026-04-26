Talisca, derbide penaltı kaçırdı

Fenerbahçe'de Talisca, Galatasaray derbisinin 13. dakikasında penaltı kaçırdı. Talisca, bu sezon 3. kez penaltıdan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler 11. dakikada Cherif'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

Talisca, bu sezon Göztepe ve Alanyaspor maçlarından sonra 3. kez penaltı atışından yararlanamadı.

Talisca, derbide Ederson'un kırmızı kart görmesi sonrası oyundan çıkan isim oldu.

32 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 28 maçta görev alırken 16 gollük katkı sağladı. - İSTANBUL

