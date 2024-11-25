Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Anderson Talisca'dan beklenen hamle geldi. Talisca, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Bu hareket, Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamaya hazırlandığı Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
FRED VE BECAO'YU TAKİBE ALDI
Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
TARAFTARLAR YOLUNU GÖZLÜYOR
Sarı-lacivertli takım, Talisca transferi için Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya gelmiş durumda. Fenerbahçeli taraftarlar, transferin resmiyete dökülmesini sabırsızlıkla bekliyor.