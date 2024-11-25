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Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Anderson Talisca'dan beklenen hamle geldi. Talisca, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Bu hareket, Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamaya hazırlandığı Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

FRED VE BECAO'YU TAKİBE ALDI

Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR YOLUNU GÖZLÜYOR

Sarı-lacivertli takım, Talisca transferi için Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya gelmiş durumda. Fenerbahçeli taraftarlar, transferin resmiyete dökülmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Şampiyonluk için nafile çırpınışlar…Lig ikincisi olmak için bu kadar para harcamanıza gerek yoktu..

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Erdemir:

boş yapma kedicik boş yapma

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
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