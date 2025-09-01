Talen Horton-Tucker kimdir? Talen Horton-Tucker kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?

NBA'de altı sezon boyunca forma giyen genç ve yetenekli guard Talen Horton-Tucker, Avrupa basketbolunun zirvesine çıkmaya hazırlanıyor. Spor gündeminde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko ile adının anılması büyük heyecan yaratan sporcu Talen Horton-Tucker kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor?

TALEN HORTON-TUCKER KİMDİR?

Talen Horton-Tucker, 25 Kasım 2000 doğumlu Amerikalı bir guard/small forward oyuncusudur. Chicago, Illinois doğumlu olan Horton-Tucker, Iowa State'de üniversite basketbolu oynadıktan sonra 2019 NBA Draft'ında Orlando Magic tarafından seçilmiş, aynı gece LA Lakers'a takas edilmiştir. Kariyerine Lakers'ta ün kazanarak başlamış ve 2020'de NBA şampiyonu olmuştur.

TALEN HORTON-TUCKER KAÇ YAŞINDA?

Horton-Tucker bugün itibarıyla 24 yaşında, aynı zamanda kariyerinin en verimli yıllarına adım atmış genç bir yetenektir. Genç yaşına rağmen deneyimli bir rotasyon oyuncusudur.

TALEN HORTON-TUCKER NERELİ?

Basketbol tutkusu Chicago'da başlayan Horton-Tucker, özellikle Uptown semtinde yetişmiş, güçlü Anadolu Hikâyesi olan bir gençtir. Bu kökler, oyun tarzına ve çalışma disiplinine de yansımaktadır.

TALEN HORTON-TUCKER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, NBA'de altı sezon forma giyen Talen Horton-Tucker ile anlaşmaya yakın. BasketNews'ün haberine göre 24 yaşındaki skorer guard, önünde iki farklı yol görüyor: NBA'de kadroda kalmak ya da İstanbul'un güçlü temsilcisi Fenerbahçe Beko'ya katılmak. Eğer NBA'de istediği şansı bulamazsa, kariyerine 2025 EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da devam etmesi bekleniyor.