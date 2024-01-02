Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi. Faslı yıldızın, Galatasaray'a transferinde rolü olan FIFA menajeri George Gardi kırmızılılara ayrılık taleplerini ilettiklerini ve yönetimin kendilerine zorluk çıkarmayacağını söyledi.

"AYRILMAK İSTEDİĞİMİZİ YÖNETİME İLETTİK"

Gazeteci Ayhan Şensoy'a konuşan menajer, "Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." dedi.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Ziyech, 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist kaydetti.