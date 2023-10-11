Talasgücü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda galip geldi
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Sapanca Gençlikspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor, Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek 3. Eleme Turu'na yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Sapanca Gençlikspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor 2-1 kazanarak adını 3. Eleme Turu'na yazdırdı.
Stat: Sapanca Atatürk Stadyumu
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, İsmail Semih İleri, Emrah Altındağ
Sapanca Gençlikspor: Kadir Balcı, Enver Yıldız, Muhammet Baha Yetim, Hasan Bekil, Mert Meriç Köstereli, Yavuzhan Keleşoğlu, Furkan Yasin Yalçın, Necdet Burak Okan, Tolga Arslan, Berkay Ekici, Gülhan Üreyen
Talasgücü Belediyespor: Kenan Karademir, Oğuzhan Turan, Ramazan Taş, Berkay Öztuvan, Emir Özsoy, Kerem Ersin, Murat Karadeniz, Arda Belen, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Erkan Kapar, Yusuf Efe Yaman
Goller: Furkan Yasin Yalçın (Dk. 12) (Sapanca Gençlikspor), Kerem Ersin (Dk. 21, 44) (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ